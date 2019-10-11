РИАМО - 11 окт. На путепроводе в Дедовске городского округа Истра строители приступили к сборке металлоконструкций пролетного строения, монтаж конструкции начнется в середине октября и завершится к концу года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Также на объекте продолжается переустройство инженерных коммуникаций ОАО «РЖД», сетей водопровода и линий электроснабжения. На объекте постоянно задействованы 48 специалистов и 12 единиц техники.

«Общий вес металлоконструкций пролетного строения составляет порядка 600 тонн. После сборки строители приступят к монтажу. Пролет длиной свыше 120 метров будет опираться на четыре опоры, строительство двух из них уже завершено», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он уточнил, что строительство идет в соответствии с графиком. На данный момент выполнено более 35% от общего объема работ.

«Новый путепровод обеспечит транспортное сообщение между частями города, в том числе для проезда экстренных служб. После запуска автомобильного движения на путепроводе, который планируется в III квартале следующего года, жители Дедовска будут экономить в пути от 30 минут до 1,5 часов ежедневно», – добавил министр.

Строительство путепровода ведется с ноября 2018 года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, к которому с соответствующей просьбой обратились жители Дедовска. Проектом предусмотрено строительство двухполосного путепровода в составе транспортной развязки с кольцевым пересечением в одном уровне в районе улиц Гурьянова, Ногина и Железнодорожная.

Протяженность нового участка дороги составит 2,2 километра, из них 130 метров длина путепровода. Ширина искусственного сооружения составит свыше 16 метров, а проезжая часть на кольцевом пересечении будет шириной 11 метров.

Расчетная скорость движения по основному ходу дороги составит 70 километров в час с перспективной пропускной способностью порядка 14 тысяч автомобилей в сутки.