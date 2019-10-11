РИАМО – 11 окт. В правила землепользования и застройки (ПЗЗ) по городскому округу Солнечногорск внесли изменения в интересах жителей микрорайона Центральный, планируемого к расселению, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и строительству Московской области.

«По инициативе администрации Солнечногорска Мособлархитектурой в интересах жителей микрорайона Центральный, запланированного к расселению, подготовлены правила землепользования и застройки (ПЗЗ) части территории городского округа, которые были утверждены Советом депутатов муниципалитета в конце сентября текущего года», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он уточнил, что изменения коснулись зоны КУРТ-2, которая была установлена в целях реализации проекта планировки территории жилого микрорайона, ограниченного улицами Обуховской, Школьной и Механизаторов.

Данный проект планировки разработан на основании договора о переселении из аварийных домов жителей микрорайона Центральный, а также в целях размещения пристройки к лицею №8 – блока начальных классов на 240 учащихся.

Гордиенко дополнил, что общая площадь жилой застройки, запланированной в зоне КУРТ-2, составляет примерно 20 тысяч квадратных метров. Из аварийного жилья микрорайона Центральный к расселению планируется 209 квартир, в которых проживает более 500 человек.

«Вопросы, связанные с жилыми застройками, решающими проблемы расселения ветхого и аварийного фонда, отрабатываются в первоочередном порядке. Оперативная разработка ПЗЗ на часть территории Солнечногорска позволит получить исходно-разрешительную документацию для строительства домов в ближайшее время», – подчеркнул он.

Кроме того, Гордиенко пояснил, что на днях Мособлархитектурой был согласован архитектурно-градостроительный облик будущей застройки.

По сведениям администрации городского округа Солнечногорск переселение жителей в новые квартиры запланировано на четвертый квартал 2020 года.