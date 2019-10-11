РИАМО - 11 окт. На территории городских округов Подмосковья в предстоящие выходные запланировано провести 77 сельскохозяйственных, универсальных и тематических ярмарок, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В выходные на территории Московской области в 44 муниципальных образованиях запланированы к проведению 77 ярмарок, где будет организовано 3 938 торговых мест. Речь идет о ярмарках сельскохозяйственных, универсальных и тематических», – сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Он добавил, что фермерские хозяйства, монастырские подворья, сыроделы, производители из Московской области и соседних регионов представят не только привычный ассортимент продуктов питания и товаров повседневного спроса, но и эксклюзивную продукцию ручной работы.

В Химках по адресу: микрорайон Сходня, вблизи дома 1 и проспект Мельникова, вблизи дома 2Б, пройдут две тематические ярмарки «Золотая осень» будет представлена свежая сельскохозяйственная продукция, а также фермерская продукция от производителей Московской, Тульской, Владимирской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Кировской, Рязанской, Пензенской областей.

Они представят несколько видов рыбы, колбасные изделия, молочная продукция, яблоки, виноград, тыквы и не только.

В рамках ярмарочных мероприятий организованы презентационные стенды с корзинами урожая 2019 года, а также для гостей пройдут лекции и консультации «Посадили, вырастили, законсервировали, замариновали, потушили» и концертная программа.

В Ногинске на тематической ярмарке «Дары осени в Подмосковье» пройдет развлекательная программа для детей. А все желающие смогут приобрести овощи и фрукты, гранаты, соленья, мед из Воронежа и Тамбова, яблоки в корзинах, специи, эко-продукты от грузинского дворика, выпечку, сыры.

Подготовиться к зиме и запастись теплыми изделиями из верблюжьей шерсти, шапками, свитерами, варежками жители и гости Богородского городского округа смогут на «Социальной ярмарке» по адресу: Старая Купавна, улица Кирова, дом 19. Народные мастера и умельцы из Суздаля представят подарки, сувениры изделия народных промыслов. Для детей пройдет анимация, конкурсы с вручением подарков, а встретят маленьких гостей ростовые куклы.

В Луховицах пройдет традиционная ярмарка «Дары Подмосковья». Гости смогут приобрести свежую сельскохозяйственную урожая 2019 года у местных сельхозпроизводителей – фермеров, агропромышленных предприятий, владельцев личных приусадебных участков, минуя посредников, что отразится на цене и качестве продукции.

Помимо торговли запланирована культурная программа: анимация для детей и взрослых, благотворительные акции, раздача гостинцев пожилым людям, раздача игрушек и сувениров.

Еще одна крупная ярмарка тематическая ярмарка «Дары осени в Подмосковье» пройдет в Балашихе.

«Полный перечень ярмарок с датами проведения, адресами и часами работы можно найти на официальном сайте министерства потребительского рынка и услуг Московской области», – заключил Посаженников.