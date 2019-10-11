РИАМО - 11 окт. «Мособлгаз» построил газопровод-связку протяженностью 6,25 километра между деревней Брехово и поселком Андреевка в городском округе Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Он связал газораспределительные станции «Андреевка» и «Сходня». Введенный объект обеспечит надежное и безопасное газоснабжение более 100 существующих потребителей.

«Масштабная газификация Московской области позволит улучшить качество жизни населения и обеспечить комфортные условия в этом году для 10 тысяч жителей региона. Основная сдача объектов по губернаторской программе запланирована на четвертый квартал: до конца года мы введем в эксплуатацию еще 27 газопроводов», – уточнил глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Для включения населенного пункта в программу газификации следует обращаться в министерство энергетики Московской области с соответствующим ходатайством и документом, подтверждающим количество постоянно зарегистрированных граждан (от 100 человек).