РИАМО - 11 окт. Столичная прокуратура предупредила об ответственности за участие в несогласованных массовых публичных мероприятиях 13 октября на Красной площади, а организатору Эльвире Вихаревой вынесли предостережение, сообщается на сайте прокуратуры.

В соцсетях распространяются призывы к участию в акции 13 октября на Красной площади. Мероприятие не согласовано с органами исполнительной власти столицы.

«Организатору массового публичного мероприятия Эльвире Вихаревой прокурором Центрального административного округа Москвы вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения», – говорится в сообщении.

Организация такого мероприятия, как и участие в нем, влекут установленную законодательством РФ ответственность.

По данным СМИ, на 13 октября в соцсетях была анонсирована акция в поддержку фигуранта «московского дела» Константина Котова, которого осудили за неоднократное нарушение правил на массовых акциях.