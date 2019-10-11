РИАМО – 11 окт. В 20 городских округах Московской области прошли поздравления ровесников региона, жители получили памятные сувениры, говорится в сообщении пресс-службы потребительского рынка и услуг Подмосковья.

К 90-летию Московской области министерство потребительского рынка и услуг региона совместно с советом Московского областного союза потребительской кооперации поздравили жителей – ровесников области с юбилеем.

«Встреча состоялась в городском округе Домодедово, где министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, глава администрации и представители совета Московского областного союза потребительской кооперации поздравили тружеников тыла, участников Великой Отечественной войны и просто активных жителей городского округа, собрав всех вместе. Почетные ровесники Подмосковья получили не только поздравления, памятные сувениры и подарки, но и возможность просто поделиться историями и пообщаться», – говорится в сообщении.

Посаженников отметил, что сейчас в Подмосковье много программ поддержки пенсионеров, социальных программ и льгот: на объектах торговли, бытового обслуживания и не только.

«Все ваши рекомендации и советы, которые войдут в программу «Активного долголетия», — это очень важно, городскую среду, мы считаем, нужно адаптировать именно под наших ветеранов», – заверил он.

На прошлой неделе организации областной потребительской кооперации поздравили 35 человек в 20 городских округах: Пушкинский, Зарайск, Коломенский, Одинцовский, Люберцы, Раменский, Волоколамский, Талдомский, Сергиево-Посадский, Мытищи, Подольск, Балашиха, Клин, Истра, Воскресенск, Дмитровский, Павловский Посад, Королев, Бронницы, Ленинский.