РИАМО - 11 окт. В Ногинской центральной районной больнице открылось новое, оборудованное по последнему стандарту, отделение для больных с нарушением мозгового кровообращения на 30 коек, говорится в сообщении пресс-службы администрации Богородского городского округа.

«Отделение создано в кратчайшие сроки при поддержке министерства здравоохранения Московской области. В отделении пять палат, есть свой блок реанимации и интенсивной терапии, блок для реабилитации», – говорится в сообщении.

Отделение оснащено современным оборудованием (его стоимость порядка 45 миллионов рублей), врачи прошли специальное обучение в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Открывшееся отделение позволит лечить и реабилитировать пациентов с геморрагическим инсультом и преходящим нарушением мозгового кровообращения. В отделении будут оказывать помощь пациентам не только из Богородского городского округа, но и соседних муниципалитетов.