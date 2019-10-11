РИАМО – 11 окт. Центр содействия строительству Подмосковья проведет прямой эфир 15 октября в официальном аккаунте министерства жилищной политики Московской области в Instagram, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Во вторник, 15 октября, в 16:00 в Instagram-аккаунте министерства жилищной политики @minzhilmo состоится прямой эфир на тему: «Строительство на земельном участке, ограниченном в использовании зоной с особыми условиями использования (ЗОУИТ)». Спикерами выступят сотрудники центра содействия строительству при правительстве Московской области», – отмечается в сообщении.

Эфиры проводятся для всех, кто планирует строить объекты в Подмосковье. Так, 15 октября будет по счету седьмой эфир, подчеркнула министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

К участию приглашаются проектировщики, застройщики, технические заказчики и другие заинтересованные лица.