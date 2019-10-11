РИАМО – 11 окт. В Подмосковье создана первая «Профессиональная мастерская» детских кардиологов, на первой встрече обсудили большой спектр вопросов, связанных с диагностикой и лечением детей с нарушениями ритма сердца, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В пятницу в конференц-зале Московского областного консультативно-диагностического центра для детей прошла первая встреча профессионального клуба детских кардиологов, посвященная теме жизнеугрожающих нарушений ритма сердца. К мероприятию присоединились детские врачи-кардиологи из медорганизаций региона. На мероприятии выступил главный внештатный детский кардиолог ФМБА, руководитель центра синкопальных состояний и аритмий у детей и подростков ФМБА, профессор Леонид Макаров.

«Ранняя диагностика позволяет своевременно обнаружить то или иное заболевание и оперативно назначить лечение. Для нас важно, что служба детской медицинской помощи развивается. Такие встречи позволят детским врачам-кардиологам из разных территорий Подмосковья обменяться опытом, обсудить интересные клинические случаи и повысить уровень профессионализма», – отметила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Собравшиеся в неформальной обстановке обсудили большой спектр практических вопросов, связанных с диагностикой и лечением детей с нарушениями ритма сердца.

Планируется, что подобные встречи с приглашением экспертов в сфере кардиологии станут регулярными.