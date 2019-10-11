РИАМО - 11 окт. Ассоциация родителей детей-инвалидов Подмосковья АРДИП при поддержке министерства социального развития Московской области и депутата Госдумы РФ Оксаны Пушкиной проводит всероссийский творческий конкурс «Мир без границ», говорится в сообщении пресс-службы Минсоцразвития Подмосковья.

«Целью данного конкурса является создание творческой среды, развитие интереса к декоративно-прикладному и художественному творчеству, предоставление возможности детям с ограниченными возможностями здоровья продемонстрировать мастерство и фантазию, творческие и дизайнерские идеи», – говорится в сообщении.

Прием заявок осуществляется в интерактивной форме с 7 октября по 31 октября 2019 года на сайте конкурса.

С 1 ноября по 30 ноября – выставление работ на сайте и оценка работ экспертным жюри конкурса. 30 ноября – подведение итогов конкурса и публикация итогов на сайте конкурса.