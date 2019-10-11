РИАМО – 11 окт. Жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, обвиняемого в убийстве полковника Следственного комитета РФ Владислава Капустина, перевели в отделение для душевнобольных в столичное СИЗО-2, сообщает «Интерфакс».

«Григорьев переведен из СИЗО-5 в психиатрическое отделение при СИЗО-2 УФСИН по Москве («Бутырка») в связи с наличием данных, что он находится на учете в психдиспансере. Григорьев будет находиться в отделении, пока не пройдет психиатрическую экспертизу в Институте имени Сербского», – сказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Басманный суд Москвы 2 октября отправил Григорьева под арест до 1 декабря. Ему предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ).

Григорьев ударил ножом в спину сотрудника СК Владислава Капустина возле здания ведомства в Техническом переулке в Москве 1 октября. Офицера доставили в больницу, где он скончался.