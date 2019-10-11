РИАМО – 11 окт. Московское управление ФАС России начало проверку рекламы брокера FreshForex, инициировала данное мероприятие ассоциация форекс-дилеров, дело планируют рассмотреть 23 октября, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

Поводом для проверки стало распространение контекстной рекламы брокера FreshForex в системе «Яндекс.Директ». Реклама услуг, на реализацию которых требуется получение лицензии, запрещена.

«Ведомство установило, что деятельность брокера FreshForex осуществляет компания Riston Capital Ltd, которая не имеет на территории России лицензии на деятельность форекс-дилера, брокера. Действия Riston Capital Ltd имеют признаки нарушения пункт 7 статьи 7 и части 14 статьи 28 закона о рекламе», – отмечается в сообщении.

К делу привлечены европейский офис Yandex Europe AG и гражданка Литвы, давшая рекламу в сеть. Рассмотрение дела назначено на 23 октября.