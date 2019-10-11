РИАМО – 11 окт. Научно-исследовательский институт «МосТрансПроект» получил награду междисциплинарной премии Autonet Awards 2019 за проект по использованию беспилотных дронов для патрулирования дорог столицы, за победу в номинации боролись более 50 конкурсантов, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «МосТрансПроект».

«МосТрансПроект» победил в номинации «Интеллектуальные транспортные системы».

«Дроны в тестовом режиме начали патрулирование потенциально опасных участков над московскими развязками в конце 2018 года, когда институт получил разрешения на использование летательных аппаратов на территории города. На сегодняшний день тестирование продолжается», – отмечается в сообщении.

На данным момент институт реализует несколько направлений по развитию беспилотного транспорта – создание точной карты для движение беспилотных автомобилей и тестирование дронов. Отслеживание участков с помощью дронов должно способствовать снижению заторов на дорогах.

Ключевым фактором возникновения заторов является большое количество одновременных аварий в разных местах: по статистике, если в сутки происходит около 2 тысяч аварий, загруженность на дорогах мегаполиса достигает 10 баллов.

«Дроны отслеживают дорожную ситуацию с воздуха и участвует в прогнозировании заторов. Сейчас продолжается тестирование этого метода», – пояснил директор «МосТрансПроекта» Александр Поляков.

В патрулировании участвуют два дрона – с земли их страхуют операторы. Прогнозная вероятность ДТП рассчитывается каждый час для 177 точек – для каждой точки получается 24 прогноза в сутки. Кроме того, учитываются погодные условия, видимость, состояние дорожного покрытия, наличие сужения, интенсивность и скорость движения.

При возникновении аварии беспилотник сможет сфотографировать место ДТП, снять видео и передать информацию с места происшествия в ГИБДД. А в будущем эту информацию могут использовать для оформления европротокола.

Механизм прогнозирования ДТП был впервые представлен на стенде Московского транспорта IV конференции «Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года», проходившей в инновационном центре «Сколково» 23-24 апреля этого года.