РИАМО - 11 окт. К декабрю 2019 года обретет новую жизнь «Сквер детства», который появился в поселке Развилка Ленинского городского округа почти 10 лет назад, там установят детскую и спортивную площадки, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

К настоящему времени сквер перестал соответствовать современным стандартам благоустройства: здесь отсутствует резиновое покрытие, которое так необходимо в местах, где играют дети; нет обустроенных мест для занятий спортом. Обновление сквера стало возможным благодаря практике инициативного бюджетирования, которая реализуется на территории муниципалитета.

«С инициативой обновить «Сквер детства» выступил общественный совет сельского поселения Развилковское по предложению местных жителей. Там будет установлена спортивно-тренажерная площадка Street Workout и детская площадка для детей до семи лет. Оба объекта будут оснащены соответствующим оборудованием и малыми формами», – говорится в сообщении.

Обустройство этих площадок станет важным событием в повседневной жизни более чем 3120 человек (из них 800 – дети) - жителей поселка Развилка, дома которых расположены в непосредственной близости к скверу: они получат возможность заниматься спортом, с пользой проводить досуг на свежем воздухе.

Инициативное бюджетирование – это софинансирование проекта, предложенного жителями. Каждый житель Ленинского городского округа может принять участие в этой программе. Для этого следует представить специальной комиссии проект, направленный на улучшение качества жизни на территории своего города, поселка – с тем условием, что его общая стоимость не превысит 3 миллионов рублей.

Еще одним обязательным условием инициативного бюджетирования является финансовое участие самих жителей в реализации проекта – сумма, которую предоставляют жители или юридические лица на воплощение задуманного в жизнь, должна составлять не менее 1% от общей стоимости будущих преобразований. Это говорит, прежде всего, о том, что проект по-настоящему значим, что люди действительно в нем заинтересованы

«Инициативное бюджетирование – одна из перспективных практик нашего муниципалитета. Проект по поддержке местных инициатив ставит своей главной задачей улучшить условия жизни людей. Особенности программы – софинансирование. Когда жители вкладывают в благоустройство собственные деньги, пусть даже и немного, они уже по-другому относятся к нему, берегут как свое», – подчеркнул глава Ленинского округа Валерий Венцаль.

Для создания двух площадок на месте «Сквера детства» будет направлено около 6 миллионов рублей, в том числе жители и юридические лица собрали 200 тысяч рублей, 1,2 миллиона выделены из бюджета поселения, остальная сумма профинансирована из окружного бюджета.

Ленинский городской округ стал одним из первых в регионе, где ввели практику инициативного бюджетирования, – она была активно поддержана представителями власти и населением, получив должное развитие.

В 2019 году было представлено на рассмотрение комиссии по конкурсному отбору проектов инициативного бюджетирования пять проектов. Три проекта прошли отбор: «Спортивно-тренажерная площадка Street Workout – уличный фитнес, доступный каждому», «Детская площадка для детей до семи лет» (поселок Развилка) и «Набережная в Купелинке» (Видное). На реализацию данных проектов из бюджета округа выделено 6,85 миллиона рублей.