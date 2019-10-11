РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 окт. Подольский центр занятости населения выделил субсидию на развитие малого бизнеса 13 начинающим предпринимателям с начала года, сообщила «РИАМО в Подольске» директор центра занятости (ПЦЗН) Ольга Новоселова.

«В базе ПЦЗН постоянно имеется от 2 до 3 тысяч вакансий, а также за текущий год мы помогли трудоустроиться более 1,8 тысячи горожанам. Всего на учете в настоящее время стоят 900 человек. Помимо этого, безработные, которые хотят начать собственный бизнес, могут получить субсидию (на развитие - ред.) от государства в размере 96 тысяч рублей. В текущем году ее уже выделили 13 горожанам. Причем возраст предпринимателей варьируется от 30 лет до предпенсионного», - сказала Новоселова.

Она отметила, что также в рамках национального проекта «Демография» был запущен новый проект, направленный на переобучение граждан предпенсионного возраста.

«Причем в данном случае не обязательно уходить с постоянного места работы. Получить новые навыки и умения можно работая. Всего в текущем году такое обучение прошли свыше 100 человек. Но в данный момент набор групп еще продолжается, и мы планируем продолжить обучение до конца года», - пояснила она.