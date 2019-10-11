РИАМО – 11 окт. Комитет по конкурентной политике Московской области приглашает студентов для прохождения практики, в настоящее время подписаны соглашения с тремя крупными вузами, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На сегодняшний день профессия контрактного управляющего одна из самых востребованных. Несмотря на большое количество кандидатов на вакансии, квалифицированных специалистов в сфере закупок мало.

«Лучший выход из ситуации – самой организации обучить начинающего специалиста всем нюансам профессии. Комитетом по конкурентной политике Московской области подписаны соглашения о сотрудничестве, предметом которых является взаимодействие по организации и проведению практики обучающихся», – отмечается в сообщении.

Сотрудничество будут вести с Московским областным филиалом РАНХиГС, Московским государственным университетом (МГОУ), Московским государственным институтом международных отношений МИД РФ (МГИМО).

В этом году практику в комитете по конкурентной политике Московской области уже проходили студенты МГОУ и МГТУ имени Баумана.