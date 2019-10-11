РИАМО – 11 окт. Жителям Подмосковья напомнили простые правила, которые помогут сохранить здоровье и жизнь при экстренных ситуациях на дороге, так, переходя проезжую часть, гражданам следует не отвлекаться на телефон, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Осенне-зимний период – один из наиболее опасных для всех участников дорожного движения. В этот период половина дорожно-транспортных происшествий в городах – это наезды на пешеходов, причем треть из них происходит на пешеходных переходах.

«Одной из главных проблем остается слабая видимость пешехода на дороге, особенно в темное время суток – число аварий возрастает, и соответственно увеличивается количество погибших. С начала года на дорогах Московской области погибло более 160 пешеходов, около 1 тысячи получили травмы различной степени тяжести», – отмечается в сообщении.

По этой причине сотрудники Минтранса региона в очередной раз напомнили людям о простых правилах, которые помогут уцелеть в экстренных ситуациях на дороге.

«Переходите проезжую часть только в специально отведенных местах – на пешеходных переходах. Четко следуете сигналам светофора, если переход регулируемый. Если же светофора нет – убедитесь, что путь будет безопасным. Готовьтесь к переходу дороги заранее, не совершайте резких движений и рывков, не перебегайте дорогу», – подчеркивается в материале.

Кроме того, гражданам нужно помнить о том, что тормозной путь транспортного средства увеличивается при плохих погодных условиях. А пешеходу легче увидеть движущийся автомобиль даже во время дождя, чем водителю фигуру на дороге.

«Смотрите не только на первую полосу, обращайте внимание на автомобили на всей проезжей части. Не отвлекайтесь на телефон, не слушайте музыку в наушниках, не надвигайте шапки и капюшоны на глаза», – уточняется в пресс-релизе.

Кроме того, следует воздержаться от перехода проезжей части при приближении автомобилей оперативных служб со включенными световым и звуковым сигналами.

Гражданам также порекомендовали носить светоотражающие знаки на улице в темное время суток.