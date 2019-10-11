РИАМО - 11 окт. В Главгосстройнадзор Московской области поступили извещения об окончании строительства двух домов жилого комплекса «Солнечная система» в Химках, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Дом №4 по проекту имеет подземно-наземную автостоянку. В нем предусмотрено 387 квартир. В доме №8 предусмотрен встроено-пристроенный детский сад на 60 мест. В нем насчитывается 534 квартиры.

«В настоящее время инспекторский состав Главгосстройнадзора совместно с ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проводят проверку объектов на предмет соответствия построенных домов требованиям проекта. Сотрудниками ГБУ выполнена проверка фактических показателей энергоэффективности домов», – отмечается в сообщении.

Застройщиком данного жилого комплекса является АО «Континент проект», входящий в ГК «Урбан групп». В июле 2018 года компания была признана банкротом. Права на достройку объектов в мае текущего года передали фонду «Специализированные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

«Проверку инспекторы завершат 22 октября, после чего будет принято решение о выдаче заключения о соответствии домов требованиям проектной документации (ЗОС). На достроенных объектах будут обеспечены права более 900 граждан», – дополнил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.