РИАМО – 11 окт. Компания «Почта России» поместила 101-й химический элемент из таблицы Менделеева на открытку, которую могут получить гости и участники на фестивале Nauka 0+ в Москве, говорится в сообщении пресс-службы компании по макрорегиону Москва.

«11 и 12 октября для гостей и участников XIV московского фестиваля Nauka 0+ «Почта России» организует бесплатную отправку эксклюзивной открытки по всему миру. Почтовая карточка посвящена 150-летию периодической таблицы химических элементов, выведенную российским ученым Дмитрием Менделеевым», – отмечается в сообщении.

Для участников и гостей научного фестиваля уникальная почтовая открытка была выпущена ограниченным тиражом 5 тысяч экземпляров. Героем лимитированной серии почтовых карточек стал сам знаменитый русский ученый, держащий в руках 101-й химический элемент Менделевий.

«На основной площадке в ЦВК «Экспоцентр» установлен мобильный почтовый пункт, где желающие могут бесплатно получить и отправить открытку своим близким и друзьям», – уточняется в материале.

В акции принимают участие гости и участники фестиваля. За первый день работы мобильного почтового пункта открытки с Менделеевым отправлены в ведущие научные центры России, студентам и преподавателям отечественных вузов.

Почтовый привет получат иностранные коллеги-ученые из Норвегии, США, Великобритании, Германии, Австралии.

Московский фестиваль Nauka 0+ - это основной форум IX всероссийского фестиваля науки, являющегося одним из самых масштабных в мире социальных проектов в области популяризации науки.