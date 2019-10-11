РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 окт. Сотрудники полиции Люберец рассказали студентам-первокурсникам о безопасности в интернете, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В пятницу сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» совместно с членом Общественного совета при МУ МВД Сергеем Чебериным провели профилактическую беседу для первокурсников одного из колледжей Люберец по профилактике и предупреждению правонарушений среди подростков.

«В начале беседы перед студентами выступила инспектор отдела по делам несовершеннолетних, которая дала подробную характеристику административным правонарушениям, разъяснила возможные последствия за правонарушения. Особое внимание сотрудник полиции уделила вопросу безопасности в Сети», - говорится в сообщении.

Чеберин призвал подростков соблюдать правила поведения в общественных местах, вести здоровый образ жизни и своевременно информировать правоохранительные органы о фактах незаконного оборота наркотиков, совершенных и готовящихся правонарушениях и преступлениях.

В завершение мероприятия спикеры ответили на все интересующие вопросы учащихся.