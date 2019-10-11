РИАМО - 11 окт. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Егорьевск объявлены аукционы в электронной форме по аренде двух земельных участков для легкой промышленности, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политики Подмосковья.

«Участки площадью 1550 квадратных метров и 4938 квадратных метров находятся в городской черте Егорьевска. Начальный размер ежегодной арендной платы за пользование земельными участками составляет 63937 рублей и 203692 рубля соответственно», – отмечается в сообщении.

Легкая промышленность играет важную роль в современном мире, ведь предприятия легкой промышленности производят продукцию, которая используется в мебельной, авиационной, автомобильной, химической, электротехнической, пищевой и других отраслях промышленности.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 26 ноября 2019 года на электронной площадке «РТС-тендер» по адресу.