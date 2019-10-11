РИАМО - 11 окт. Специалисты сосудистого центра Мытищинской больницы в прямом эфире провели сложную операцию, за ее ходом в онлайн-режиме наблюдали участники VI международного курса «Современные тенденции в лечении острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST – от теории к повседневной практике», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В региональный сосудистый центр поступил 77-летний пациент с острым коронарным синдромом. На коронарографии было выявлено сложное, многососудистое, многоуровневое поражение коронарного русла.

«После обсуждения дальнейших действий в режиме онлайн с ведущими специалистами России и зарубежными коллегами было принято решение провести стентирование коронарных артерий. Через прокол в руке рентгенохирурги установили стент диаметром 4,5 миллиметра в месте сужения артерии, что позволило восстановить просвет сосуда и обеспечить нормальное кровоснабжение миокарда. Операция длилась 1,5 часа», – отмечается в сообщении.

Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Антон Аналеев пояснил, что, как правило, пациенты со столь тяжелым поражением сосудов сразу отправляются на коронарное шунтирование, то есть на хирургическое вмешательство.

«Мы же, после обсуждения клинической ситуации с ведущими специалистами в нашей области, приняли решение помочь пациенту малоинвазивным способом. На данный момент пациент находится в блоке реанимации и интенсивной терапии, где реаниматологи продолжают наблюдать за ним и проводить медикаментозную терапию», – дополнил Аналеев.

Онлайн-включения из операционной будут проходить в течение двух дней в рамках данного курса. Сегодня действия мытищинских рентгенохирургов были высоко оценены всеми участниками конференции.

В Мытищинской больнице ежегодно выполняют не менее 1,5 тысяч стентирований.