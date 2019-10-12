РИАМО – 12 окт. Почти 80 медучреждений столицы предлагают москвичкам пройти бесплатное маммологическое обследование, сделать УЗИ молочных желез и проконсультироваться со специалистами можно будет с субботы по 3 ноября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Столичный департамент здравоохранения приглашает жительниц Москвы пройти бесплатное обследование, направленное на ранее выявление рака груди. Сделать УЗИ молочных желез или маммографию, а также проконсультироваться с онкологом-маммологом можно будет с 12 октября по 3 ноября в 79 медицинских учреждениях города», – говорится в сообщении.

Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака молочной железы, который ежегодно отмечается 15 октября. Принять участие в ней могут москвички старше 18 лет. При себе необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования и паспорт. В случае обнаружения каких-либо патологий пациенток направят на дополнительное обследование.

Бесплатное УЗИ молочных желез и маммологические обследования будут проводиться в городских поликлиниках и больницах в выходные дни (с 09:00 до 18:00 по субботам и с 09:00 до 15:00 по воскресеньям). Чтобы попасть на прием, нужно предварительно записаться, позвонив по контактному телефону медучреждения.

12, 19 и 26 октября в шести специализированных больницах и маммологическом центре Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени А.С. Логинова с 09:00 до 15:00 запланированы открытые диагностические дни, во время которых также можно сделать маммографию и УЗИ и получить консультации специалистов.

Кроме того, пообщаться с врачами можно будет во время лекций в школе женского здоровья маммологического центра МКНЦ имени А.С. Логинова 12, 19 и 26 октября (с 12:00 до 13:00). В 11 поликлиниках (№№ 5, 166, 201, 208 и других) они будут проходить по средам в 18:30 и по субботам в 10:00.