РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 окт. В микрорайоне Северный подмосковной Балашихи рабочие приступили к замене инженерных сетей, все работы завершат в 2020 году, также планируют начать строительство новой котельной, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В пятницу в ходе выездного совещания председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров вместе с руководителями коммунальных служб города проверили ход работ по замене инженерных коммуникаций, пообщались с руководством служб ЖКХ.

«Мы проводили встречи с жителями микрорайона Северный. От них поступали обращения по состоянию инженерных сетей. Мы приступили к работам по замене системы теплоснабжения и горячего водоснабжения на всей территории бывшего военного городка. Полностью их завершить планируем в 2020 году», - сказал Юров.

Он добавил, что в 2020 году планируется начать строительство новой котельной в микрорайоне Северный.

Брынцалов отметил, что все необходимые силы и средства подключены, деньги выделены. После прокладки новых инженерных сетей и строительства котельной микрорайон Северный будет снабжен всеми необходимыми видами тепла и качественного водоснабжения.

В рамках работ по замене инженерных сетей проложат более 3 километров труб теплоснабжения, около 3,5 километров труб горячего водоснабжения, отремонтируют 15 тепловых камер.