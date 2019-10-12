РИАМО - 12 окт. В национальном парке «Лосиный остров» в субботу пройдет экофестиваль с лекциями, мастер-классами и концертами, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Вход на мероприятие со стороны Щелковского шоссе. Организатором выступает региональное Минэкологии.

«Площадка фестиваля будет разбита на несколько тематических зон: познавательную, развлекательную и фуд-корт. Гостей фестиваля ждут увлекательные лекции по вопросам экологии, презентации экологических проектов, мастер-классы от театральной студии «Клевер» из Наро-Фоминска. Здесь же пройдут тест-драйвы экотранспорта, фитнес-зарядка, мастер-классы по йоге, соревнования среди любителей городков, петанка и лапты, детская развлекательная программа», — говорится в сообщении.

На главной сцене пройдет концерт популярных исполнителей, кавер-групп и диджея Александра Анатольевича (MTV). Известный шоумен Дмитрий Дибров проведет игру «Кто хочет стать экоинспектором». Программу завершит танцевальный флешмоб.

В рамках деловой программы фестиваля состоится круглый стол «Экологическая политика: повестка, участники, инструменты». Участникам и станут представители органов власти, общественники, экологические активисты.

Заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин, заместитель председателя комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области Елена Гришина, сопредседатель Союза экологических волонтеров Андрей Пешков и другие участники обсудят реализацию нацпроектов на территории региона, создание системы экологического мониторинга и вовлечение людей в акции по очистке территорий.

Восстановить силы после занятий на свежем воздухе можно будет на фуд-корте и в экомаркете, где участникам представят «зеленые» технологии для дома и семьи, изделия и продукты из экологически чистых материалов.