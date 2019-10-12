РИАМО - 12 окт. Ежегодный форум «Молодой предприниматель Москвы» пройдет в субботу на площадке MainStage, принять участие в мероприятии могут порядка 15 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Форум откроется в 12:00 и продлится до 21:00. Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться. По итогам мероприятия 100 ребят и девушек получат возможность развивать свой проект в бизнес-акселераторе.

В форуме могут принять участие около 15 тысяч студентов и учеников старших классов, планирующих развивать собственные бизнес-проекты. В программу мероприятия войдут выступления известных спикеров, тематические отраслевые сессии и конкурс Startup Battle.

Планируются выступления директора службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центрального банка РФ Михаила Мамута, президента Содружества организаций по развитию бизнеса и ведущего маркетингового эксперта в России Вадима Ширяева, представителя Института коммуникации Шульца фон Туна (Гамбург) в России Элеоноры Сандуленко и основателя Института публичных выступлений и конфликтологии Ирины Баржак.

Кроме того, пройдут тематические отраслевые сессии по направлениям Beauty, Food, Fashion и Startup. Своим опытом поделятся успешные предприниматели и специалисты в различных отраслях – основатель сети имидж-лабораторий Игорь Стоянов, ресторанный критик и фуд-блогер Григорий Мосин, телеведущий и дизайнер Александр Рогов.

Для участников также пройдет конкурс Startup Battle. До 10 октября всем желающим принять участие нужно заполнить онлайн-заявку с описанием своего проекта на сайте форума. Самые интересные проекты для очного этапа конкурса отберет жюри, а победителей определят эксперты и посетители форума.

«Авторам лучших проектов (по итогам конкурса стартапов и образовательной программы) вручат призы – сертификаты на обучение по программе МВА Intensive, на курс занятий в бизнес-акселераторе или место в коворкинге ГБУ «Малый бизнес Москвы», – уточняется в материале.

Участники форума познакомятся с основами предпринимательства, а потом в бизнес-акселераторе проведут работу по созданию и продвижению реального стартапа.