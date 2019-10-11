РИАМО - 11 окт. Мособлдума на 95-м заседании внесла изменения в некоторые законы Подмосковья в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, так теперь органы местного самоуправления будут информировать жителей о размещении контейнерных площадок, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Как пояснил председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый, одно из нововведений – предлагается наделить местные власти полномочием по доведению до жителей официальной информации о развитии общественной инфраструктуры.

«Предполагается, что сведения о том, где будут устанавливаться контейнерные площадки, можно будет найти на официальных сайтах муниципальных образований, а также в СМИ», – отмечается в сообщении.

Изменениями также конкретизируется роль муниципальных образований в сфере обращения с ТКО. Предполагается, что органы МСУ наделяются полномочием по принятию решения о проведении уборки на территориях, находящихся в ненадлежащем состоянии, в случае если собственник не привел ее в порядок.

Новые правовые нормы не вводятся, уточняется именно порядок, что органы МСУ могут делать в таких случаях. Аналогичная норма действует в Москве и работает уже в течение шести лет.