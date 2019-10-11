РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 окт. Хоккейный клуб «Авангард» из Омска в пятницу обыграл хабаровский «Амур» со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2019-2020 годов в Ледовом дворце «Арена «Балашиха», сообщается на сайте администрации горокруга.

«Я редко такое говорю за свою тренерскую карьеру, но считаю, что оба вратаря были просто потрясающими. Нечасто игры заканчиваются со счетом 1:0, и матч получился очень интересным, по крайней мере со скамейки. Но, думаю, что у фанатов и болельщиков сложилось такое же впечатление», – сказал главный тренер ХК «Авонгард» Боб Хартли.

Он добавил, что шайбу в ворота гостей от «Авангарда» забросил Вячеслав Войнов.

«Очень большую работу проделали вратари и все полевые игроки, поэтому сегодня нам удалось забросить этот очень важный гол в большинстве, который принес победу», – заключил Хартли.

Матч ХК «Авангард» с ХК «Амур» посетили около 3 тысяч человек. Следующую игру «Авангард» проведет в Балашихе 12 октября с ХК «Динамо».

«Авангард» – профессиональный хоккейный клуб из Омска. Основан в 1950 году. С 2008 года выступает в КХЛ.