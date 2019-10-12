РИАМО - 12 окт. В селе Захарово городского округа Клин в субботу состоится церемония освящения восстановленного Троицкого храма, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в сослужении епископов и духовенства Московской епархии в селе Захарово совершит великое освящение восстановленной святыни Подмосковья», – говорится в сообщении.

Троицкий храм в селе Захарово – один из старинных храмов северной части Клинского благочиния. История окрестных деревень уходит в XVI век, приход существует три столетия, а нынешний каменный храм стоит без малого уже 200 лет. Он был воздвигнут в 1829 году на месте деревянного.

В 1934 году храм закрыли, а здание использовали под склад селитры. К концу 1980-х годов храм был практически разрушен. Работы по восстановлению храма шли с 1996 года.

На реставрационные работы в Троицком храме из фонда по восстановлению порушенных святынь было потрачено более 40 миллионов рублей.