РИАМО - 11 окт. Объявлены электронные торги по аренде четырех помещений для размещения мастерских в Пущине, срок аренды составит пять лет, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Помещения площадью 22,5 квадратных метров, 91,5 квадратных метров, 28 квадратных метров, и 27,6 квадратных метра находятся на цокольном этаже многоквартирного жилого дома в Пущине», – отмечается в сообщении.

Начальный размер ежегодной арендной платы за пользование помещениями составляет 8700, 57096, 18144 и 17885 рублей соответственно. Срок аренды – пять лет.

Помещения сдаются в аренду для размещения багетной мастерской и мастерских по изготовлению изделий из дерева.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 28 октября и 31 октября 2019 года на электронной площадке «РТС-тендер» по ссылке.