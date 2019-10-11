РИАМО – 11 окт. Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в деревне Суково городского округа Ступино, он рассчитан 24 посещения в смену, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Пункт будет обслуживать жителей деревни – около 120 человек, а также пациентов из соседних территорий.

«Первичная медицинская помощь должна быть доступной жителям не только городских территорий, но и сельской местности. В новом ФАПе в Ступине будут вести прием фельдшер, медсестра и санитарка. До конца года планируется запустить в работу еще восемь таких фельдшерско-акушерских пунктов», – отметила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Она добавила, что помимо служебных помещений, оснащенных мебелью и оборудованием, в новом ФАПе предусмотрена меблированная квартира для медработника и членов его семьи.

К зданию подведены все необходимые коммуникации, в помещениях функционируют системы отопления, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения.