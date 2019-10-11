РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 11 окт. На приеме у депутата Московской областной думы Олега Жолобова прозвучала просьба о помощи в развитии спорта в селе Никитское городского округа Домодедово, сообщается в официальной группе «Единая Россия Домодедово» в соцсети «ВКонтакте».

«Представитель спортивной общественности села Никитское просит оказать содействие в развитии так называемого сельского спортивного ядра. Областной депутат поддержал идею и предложил разработать план спортивно-массовой работы в селе, необходимая помощь заявителю будет оказана», – говорится в сообщении.

Также пенсионеры обратились за разъяснениями по вопросам оплаты вывоза мусора и начислению пенсий, на приеме прозвучали обращения по поводу жилищных и земельных вопросов. Молодая семья просила снизить банковскую ставку по оплате ипотеки, а инвалид первой группы обратился за материальной помощью.

«Каждого посетителя внимательно выслушал, дал рекомендации по дальнейшему решению проблемы. Будет оказана финансовая помощь», – сказал Жолобов.

Прием проходил в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Домодедово. Всего в ходе приема к депутату обратилось 8 человек.