РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 окт. Экологическая парк-акция по посадке более 100 саженцев яблонь пройдет в парке Сказок поселка Томилино Люберец в субботу, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Акцию приурочили к шестилетию сообщества «Мама Оффлайн».

«Акция организована общественной палатой городского округа и МУ «Люберецкие парки». Вместе с сообществом активных мам в этот день все желающие высадят на территории парка 100 саженцев яблонь», – сказал глава.

Начало акции в 15:00. После мероприятия все участники получат памятные подарки.