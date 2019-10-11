РИАМО – 11 окт. За участие в Московском осеннем мотофестивале награждены 26 мотоклубов и сотрудники городских организаций, говорится в сообщении столичного департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

«По поручению мэра Москвы 26 мотоклубов получили благодарности от города. Награждение прошло в Белом зале столичной мэрии 11 октября. Кроме мотосообществ за активное участие в подготовке и проведении осеннего мотофестиваля благодарности получили сотрудники городских организаций», – отмечается в сообщении.

Кроме того, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов поблагодарил всех активистов и горожан за проведение праздника на должном уровне.

«Радует, что наш фестиваль стал отличной московской традицией. Как традиционным стал и мотоцикл на дорогах Москвы в последние годы. И наша общая задача – продолжать уменьшать аварийность дорог для всех участников движения, чтобы смертность в ДТП в Москве сошла на нет», – подчеркнул он.

По данным УГИБДД ГУ МВД России по Москве, по итогам девяти месяцев этого года произошло на 88 ДТП с участием мототранспорта меньше, чем за аналогичный период прошлого года – снижение составило 12%.

Благодарственные письма получили коллективы мотошколы филиала учебно-курсового комбината ГУП «Мосгортранс», пилотажной группы «Каскад» УГИБДД ГУ МВД России по Москве, группы быстрого реагирования ГКУ «Пожарно-спасательный центр», департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности; департамента жилищно-коммунального хозяйства, ГУ МВД России по Москве, ГУ МЧС России по Москве.