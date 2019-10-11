РИАМО - 11 окт. У ДК «Полет» в Долгопрудном появилась целая аллея деревянных домиков в рамках ярмарки «Ценопад», там жители городского округа могут купить товары по сниженным ценам, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области

«Более 45 точек производителей Подмосковья и других регионов России предлагают жителям качественные продукты по сниженным ценам. Долгопрудный принимает 221 по счету ярмарку «Ценопад», цель которой – предоставить возможность производителям реализовать свою продукцию, а жителям – приобрести качественную продукцию по сниженным ценам», – отмечается в сообщении.

Фирменная ярмарка проходит в Долгопрудном в четвертый раз. Уникальность такого формата ярмарок в том, что помимо гарантированных скидок на всю продукцию – как минимум от 5%, здесь также действует постоянная акция «Ценопадный продукт», которая подразумевает продажу отдельных групп товаров по специальной цене со скидкой до 50% от среднерыночной цены.

Так, жителям городского округа доступны как минимум 23 «ценопадных продукта». В перечень вошли: рыба, консервы, макароны, колбасные изделия, сало, несколько видов орехов, сладости, в том числе, уникальный мармелад без содержания сахара, сухофрукты и чай.

Вся продукция, предлагаемая участниками социальной ярмарки, безопасна. Регулярно проходит ветеринарный контроль, в ходе которого специалист берет образцы рыбы, колбас, молочной продукции на пробу. И только в случае положительного заключения ветврача, торговая точка начинает работать.

Традиционно, участниками «Ценопада» стали не только производители продуктов питания, но и мастера и поставщики непродовольственных товаров. Так, на ярмарке можно приобрести деревянные игрушки, сувениры, изделия из шерсти, даже костромские ювелирные украшения.

Всего в Московской области прошло 220 ярмарок «Ценопад».