РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 окт. Футбольный клуб подмосковных Люберец в субботу сыграет с командой «Серпухов» в первенстве России среди команд III дивизиона, сообщается в Instagram-аккаунте ФК «Люберцы».

«Двенадцатого октября пройдет матч 28 тура первенства России среди команд III дивизиона. ФК «Люберцы» сыграет с клубом «Серпухов», – говорится в сообщении.

Игра начнется в 14:00.

ФК «Люберцы» находится на 14 месте в турнирной таблице первенства, а ФК «Серпухов» занимает 11 строчку.