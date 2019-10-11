РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 окт. Ремонт клинической больницы №3 подмосковного Подольска ведется подрядчиком согласно графику, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович совместно с замглавы администрации округа Евгением Соловьевым, главврачом Подольской городской клинической больницы №3 Мариной Черногоровой и представителями подрядной организации проинспектировал капитальный ремонт в медучреждении.

«Проверка проводилась в рамках исполнения поручений партии «Единая Россия» по контролю партийного проекта «Здоровое будущее». На данный момент в учреждении производятся отделочные работы. Представитель подрядной организации сообщил, что работы ведутся согласно графику», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что объект находится на личном контроле главы Подольска.