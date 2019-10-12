РИАМО (БАЛАШИХА) – 12 окт. Учащиеся и педагоги из школ Балашихи в субботу в рамках однодневного похода посетят Введенский островной монастырь.

В походе примут участие представители школ №№17 и 29, воскресных школ Богородицерождественского храма, храма Новомучеников, Троицкого храма.

В субботу состоится однодневный поход во Введенский островной монастырь. Сбор на станции Железнодорожная на первой платформе у лестницы в 8:30. Общая продолжительность мероприятия – около 12 часов. Маршрут составит 12,5 километров до монастыря с обедом и осмотром достопримечательностей. Участникам расскажут о монастыре и святом старце Клеопе.

После экскурсии участники похода младше 13 лет с родителями сядут в автобус и поедут до станции Покров, откуда на электричке отправятся до Железнодорожного. А опытные участники от 12 лет и старше пройдут пешком еще 9 километров до станции Глубоково, где уже сядут в электричку до станции Железнодорожная.

Подать заявку и задать вопросы по предстоящему мероприятию необходимо руководителю Ольге Труниной в личном сообщении в WhatsAapp по телефону: 8(926)146-68-96.