РИАМО (КОРОЛЕВ) – 12 окт. Единый день диспансеризации пройдет в подмосковном Королеве в субботу, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Единый день диспансеризации пройдет в филиале «Юбилейный» Королевской городской больницы на улице Пионерской, 8/10 в микрорайоне Юбилейный.

«Единый день диспансеризации пройдет в Королеве 12 октября с 8:00 до 13:00», – говорится в сообщении.

Пройти бесплатное медицинское обследование могут все жители Королева, возраст которых в 2019 году кратен трем.

«Паспорт здоровья» в Королевских медицинских учреждениях можно получить в течение всего года. Диспансеризацию королевцы могут пройти в поликлиниках по месту регистрации. С собой нужно принести паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. В зависимости от возраста врач-терапевт назначит необходимые анализы, исследования и консультации специалистов, по результатам которых будет оцениваться состояние здоровья.