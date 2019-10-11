РИАМО - 11 окт. В городском округе Ступино завершается монтаж основного здания завода и подвод инженерных коммуникаций, открыть предприятие планируют в начале следующего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В рамках рабочей поездки по муниципалитету ход строительства проверил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов и заместитель министра инвестиций и инноваций региона Антон Логинов.

«Мы сейчас на этапе выполнения 70% строительных работ, в этом месяце мы закрываем полностью заводской корпус, и дальше мы будем заниматься наружными сетями и инженерией внутри завода. Мы будем стараться в конце января пробно запустить сам завод, и работаем в данном направлении», – сказал гендиректор ООО «Флекс филмс РУС» Джунаид Кхан.

Он отметил, что часть оборудования пришла, первую и вторую партии уже растоможили, всего 68 контейнеров, сейчас создают закладные для установки оборудования.

Хромов добавил, что согласно дорожной карте инвестор планировал открыть завод в июне 2020 года, но сейчас работа идет с опережением графика.

«Параллельно с возведением здания управляющая компания особой экономической зоны завершает подвод всех инженерных сетей. Также до декабря должны все работы закончить, никаких рисков мы по данному объекту не видим. Если посмотреть на динамику, то действительно «стахановскими» темпами строится здесь завод. Еще в марте месяце здесь, по сути, было поле», – пояснил он.

Он подчеркнул, что завод будет также выпускать биоразлагаемую гибкую упаковку и перерабатывать вторичное сырье.

По его словам, около 65-70% продукции новый завод будет поставлять клиентам в России и странах СНГ, а 30-35% – на экспорт.

ООО «Флекс Филмс Рус» – дочерняя компания Uflex Group. Крупнейший холдинг в Индии, а также наиболее быстро растущая компания в мире по производству гибкой вакуумной упаковки, работающая в более чем 140 странах. Производственные площадки находятся в Индии, ОАЭ, Мексике, Польше, Египте и США. Ключевые клиенты компании: P&G, PepsiCo, L’ Oreal, Kimberly Clark, Ferrero Rocher, Perfetti, GlaksoSmithKline, Nestle, Agrotech Foods, Coca Cola, Wrigley, Johnson & Johnson и другие.

ООО «Флекс Филмс Рус» создано в феврале 2019 года для строительства завода по производству биоразлагаемой пленки из полиэстера в особой экономической зоне «Ступино Квадрат». Объем инвестиций превысит 5 миллиардов рублей, в городском округе будет создано около 150 рабочих мест.