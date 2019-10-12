РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 окт. В парке Сказок поселка Томилино Люберец в субботу пройдет показательное выступление по ММА в рамках проекта «Парковый спорт».

В 14:00 в томилинском парке Сказок состоится очередное мероприятие в рамках проекта «Парковый спорт». Посетители парка смогут увидеть чемпионские пояса двукратного чемпиона мира по ММА Алана Хадзиева и показательное выступление его воспитанницы, а также поучаствовать в тренировке от чемпиона мира.

Участникам мероприятия покажут несколько экстремальных силовых номеров «РосМолСпорт Московской области». Они направлены на мотивацию к спортивному здоровому образу жизни. Поддержит в этот раз спортивно-развлекательное мероприятие своим вокалом актриса Пушкинского театра Юлиана Суворова. Организаторы приглашают жителей и гостей округа принять участие в ярком спортивном мероприятии.

Мероприятие организовано «РосМолСпорт Московской области» и МУ «Парк культуры и отдыха» при поддержке территориального управления «Томилино-Октябрьский», «Молодой Гвардии», молодежного парламента, комитета по культуре, спорткомитета и общественной палаты городского округа Люберцы.