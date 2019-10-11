РИАМО - 11 окт. Пристройку к МБОУ «Ашукинская СОШ» возведут в Пушкинском округе, объект появится по улице Кольцова, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Строить здание будет ООО «СпецМонтажСтрой». Застройщика определили на открытом аукционе, с ним уже заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Общая площадь составит около 7,5 тысяч квадратных метров, а разместиться в здании смогут 350 учащихся.

«Сдать школу планируется в 2020 году», – заявил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

В корпусе разместятся кабинеты, лабораторные и мастерские, а также столовая, спортивный и актовый залы.

Также запроектированы гардеробная и зона ожидания для родителей. Проект также предусматривает проведение комплексного благоустройства и озеленения пришкольной территории.

«Старое здание школы в Ашукино построено в 1961 году. Оно рассчитано на 350 учеников, однако в настоящий момент здесь обучаются почти 600 человек. В результате строительства нового корпуса удастся разгрузить основное здание и создать более комфортные условия для обучения школьников», – дополняется в сообщении.

Новый корпус построят в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств областного и муниципального бюджетов.