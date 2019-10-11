РИАМО – 11 окт. АО «Мособлгаз» стал официальным спонсором регбийной команды «ВВА-Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Команда по регби «ВВА-Подмосковье» входит в тройку сильнейших регбийных команд России, и именно подмосковные спортсмены составляют основу сборных команд страны, как в традиционном регби, так и в олимпийской «семерке».

«Миссия команды – сохраняя традиции, через ценность командной игры, привлечь к активному и здоровому образу жизни всех неравнодушных граждан. Своим примером показать, что спорт высоких достижений – это часть жизни каждого, а слаженная командная игра помогает добиваться высоких целей», – сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

«Мособлгаз» поддерживает талантливых спортсменов, помогает развиваться профессиональным клубам, представляющим Московскую область на различных всероссийских и международных турнирах.

«Развивая физическую культуру, мы не только пропагандируем здоровый образ жизни, но и поддерживаем спортивное движение в регионе», – подчеркнул глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Логотип компании будет размещен на экипировке команды и на всех рекламных носителях «ВВА-Подмосковье».