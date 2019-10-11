РИАМО - 11 окт. Порядка 300 искусственных неровностей (ИДН) установили на дорогах регионального значения на территории Московской области для повышения безопасности, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы проводят в рамках проекта «Успокоение в городах», направленного на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения на аварийно-опасных участках региональных дорог в населенных пунктах.

«В этом году установят более 700 искусственных неровностей в 40 городских округах и районах. На сегодняшний день на дорогах уже установили около 300 искусственных неровностей в 27 муниципальных образованиях», – сказал министр транспорта региона Алексей Гержик.

ИДН устанавливают с целью принудительного снижения скоростного режима водителями для обеспечения безопасности пешеходов.

В приоритетном порядке работы по их обустройству выполняются вблизи пешеходных переходов у социально значимых объектов, детских культурно-досуговых и образовательных учреждений и в местах концентрации ДТП.