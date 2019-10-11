РИАМО - 11 окт. В Подмосковье разрабатывается проект реконструкции стадиона СК «Мещеры», который располагается в Егорьевске на Октябрьской улице, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«После реконструкции стадион будет отвечать современным стандартам, что позволит обеспечить комфортные условия для занятий спортом для местных жителей», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Завершить реконструкцию планируется в 2021 году. На нем обустроят беговые дорожки со специальным покрытием и футбольное поле с искусственным газом с подогревом. В подтрибунном пространстве разместят обслуживающие и административные помещения. При этом сами трибуны смогут вмещать 2,5 тысячи человек.

В рамках реконструкции также будут оборудованы легкоатлетический сектор и универсальная спортивная площадка. Также будет проведено благоустройство прилегающей территории, создана парковка и безопасная пешеходная зона.

Реконструируют стадион по госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.