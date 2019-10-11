РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 окт. На второй этап реконструкции Дома культуры «Северный» в бывшем военном городке – микрорайоне Северный в Балашихе в следующем году планируют выделить еще около 70 миллионов рублей, все работы завершат в 2020 году, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В пятницу в ходе выездного совещания председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров проверили ход работ по реконструкции Дома культуры «Северный» и пообщались с руководством подрядной организации. Работы по реконструкции ДК проводятся по программе развития инфраструктуры бывших военных городков. Этот объект – центр микрорайона, где проводятся все культурно-массовые мероприятия.

«На первый этап работ по реконструкции Дома культуры выделено около 40 миллионов рублей из бюджета Московской области и муниципального бюджета. На следующий год планируется выделить еще около 70 миллионов», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что подрядчик выполняет работы качественно, в срок.

Сергей Юров рассказал, что подрядчик ведет полномасштабною работу.

«До конца этого года планируем закончить ремонт кровли, фасада, остекление, заменить систему отопления, провести работы по усилению несущих конструкций здания, выполнить черновые работы в холлах первого и второго этажей. В 2020 году выполнят работы по чистовой отделке, проведут оснащение помещений и завершат капремонт», – пояснил Юров.

На время ремонта занятия для детей, посещающих кружки в Доме культуры «Северный», проводятся в гимназии №3 и культурно-досуговом центре «Заря».

Дом культуры «Северный» был построен в 1958 году. Там действует 10 кружков и объединений. Здание передано в муниципальную собственность в 2012 году.