РИАМО – 11 окт. Акции «Яндекса» в ходе пятничных торгов на Московской бирже усилили падение и обвалились почти на 20,3%, обновив минимум с декабря 2018 года, сообщает РИА Новости.

«Объем торгов бумагами «Яндекса» побил исторический рекорд для этой компании на Московской бирже, составив почти 8,5 миллиарда рублей. На американской фондовой бирже NASDAQ акции падают примерно на 16,4%», – отмечается в сообщении.

На падение акций компании могла повлиять новость об утечке данных клиентов системы «Яндекс.Деньги», считает аналитик компании «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Кроме того, на обвал могло повлиять обсуждение в Госдуме законопроекта о значимых информационных ресурсах, который устанавливает к ним требование иметь не более 20% иностранного участия в уставном капитале.

Суть законопроекта в ограничении доли участия иностранцев. Основным владельцем крупных интернет-компания России могут быть только российские компании, долю иностранных фирм хотят существенно сократить – так будет в случае, если проект закона одобрят депутаты Госдумы.