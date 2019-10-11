Молодые парни, чьи тела накануне обнаружили в подмосковных Химках, оказались стюардами одной из российских авиакомпаний. Они были коллегами, дружили, вместе снимали квартиру. О том, что известно о молодых людях и обстоятельствах их гибели к настоящему моменту, рассказывает РИАМО.

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Два тела в квартире

В четверг, 10 октября, пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Московской области сообщала, что тела двух мужчин 1990 и 1992 годов рождения нашли в съемной квартире по улице Германа Титова в Химках. На телах погибших не было обнаружено внешних признаков насильственной смерти

«По данному факту следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», сообщила пресс-служба.

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Белый порошок

Вскоре стало известно, что мужчины работали стюардами в одной из крупных российских авиакомпаний. В СМИ появилась информация, что один из погибших по имени Вадим был родом из Уфы, Антон — из Кирова. Познакомились ребята на работе, быстро нашли общий язык и съехались. Друзья рассказывают, что у парней была положительная репутация, они любили путешествовать, помогали родителям, строили планы на жизнь.

Вскоре появилась и первая версия гибели бортпроводников — передозировка наркотиками. В пользу этой версии говорит обнаружение на месте происшествия порошка белого цвета, который отправили на экспертизу.

О возможном употреблении запрещенных препаратов могут свидетельствовать записи в соцсетях одного из молодых мужчин. Антон регулярно жаловался подписчикам на «отходняки» и перечислял содержимое своей «отходосной» аптечки. За неделю до гибели стюард написал, что ему «хочется наркотиков», но он не знает, каких.

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Потусили накануне

По словам источников mosregtoday.ru, Антон перестал выходить на связь еще во вторник. Молодой человек предупредил близких, что собирается устроить вечеринку. По одной из предварительных версий, именно передозировка наркотиками на вечеринке, устроенной накануне гибели, и могла стать причиной смерти молодых людей.

Бывшие коллеги погибших бортпроводников вспоминают, что на «тусовках» молодые люди могли употреблять психоактивные вещества. По словам приятелей, один из парней «однажды рассказал, что употреблял экстази, ими его угощал знакомый».

Знавшие Вадима и Антона отзываются о них, как о добрых и веселых молодых людях, дружелюбных, общительных.

В настоящий момент следствие продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование.

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