РИАМО - 11 окт. В Долгопрудном на Дирижабельной улице у дома №21 открылась социальная ярмарка «Ценопад», на которой организовано 47 торговых мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«На ярмарке, которая простоит до 13 октября, участники представят большой выбор фермерской продукции, произведенной в Московской области и в ближайших регионах по специальным ценам, которые ниже среднерыночных минимум на 15 %, а также «ценопадные продукты» (со скидкой до 70%)», – сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

На «Ценопаде» покупатели смогут приобрести домашнюю птицу, мясную и молочную продукцию, колбасные изделия, мед, халву, кондитерские и хлебобулочные изделия, овощи и фрукты урожая 2019 года, тыквы, а также домашний текстиль, сезонную одежду, оптику, кожгалантерею, посуду, сувениры и товары народных промыслов.

В зоне общепита будет работать придвижная жаровня BBQ, где будут представлены разнообразные колбаски, мясные изделия и горячие травяные чаи.