РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 окт. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов обратился к курирующему микрорайон Керамик городскому депутату Ульяне Кондряковой с просьбой проверить в администрации округа графики работ по благоустройству дворов и довести их до горожан, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В пятницу Ефимов вместе Кондряковой и директором управляющей компании «Жилинвест» Ларисой Кургановой посмотрели, что уже сделано в рамках комплексного благоустройства микрорайона и пообщался с жителями. Во дворе домов №№ 1, 2, 8 на улице Береговой уложен асфальт, часть дорожек вымощены плиткой и отсыпаны гравием, установлен бордюрный камень вдоль внутридворового проезда. У домов №№3 и 4 осталось смонтировать детский городок, лавочки, освещение и провести озеленение.

«Жители обеспокоены низкими темпами работ. Во дворах остался достаточно большой объем работ: асфальтирование, установка опор освещения, укладка резинового покрытия, монтаж детских городков, лавочек, обустройство парковочных карманов, озеленение», – сказал Ефимов.

Парламентарий попросил муниципального депутата Кондрякову, курирующую микрорайон, уточнить в администрации скорректированные графики благоустройства и довести их до горожан.

Кондрякова рассказала, что во время таких рейдов они не только проверяют реализацию программ текущего года, но и вместе с жителями формируют планы на следующий период благоустройства.

«В адресный перечень благоустройства на 2020 год по Балашихе внесено уже 46 дворовых территорий. Важно учесть пожелания горожан перед проектированием», – заключила Кондрякова.

Подводя итоги рейда, Ефимов сообщил, что обязательно приедет на приемку осмотренных дворовых территорий.